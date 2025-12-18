В Казани более 4,5 тыс. человек состоят на учете с наркоманией

В Казани 4,6 тыс. человек состоят на учете с диагнозом «наркомания» и еще 3,6 тыс. – как злоупотребляющие наркотическими веществами. Об этом на заседании антинаркотической комиссии в мэрии сообщила заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

По ее словам, за девять месяцев выявлено 180 новых пациентов с наркоманией – показатель практически совпадает с прошлогодним (178 человек за аналогичный период).

В казанском невродиспансере на учете находятся 28 несовершеннолетних: шесть – с диагнозом «наркомания», один – с «токсикоманией», восемь – злоупотребляют алкоголем, 13 – наркотическими веществами.

По словам Хаевой, для работы с такими детьми в городском наркодиспансере функционируют семь детско‑подростковых кабинетов, а также организованы 15 коек в стационаре.

В Республиканском клиническом наркологическом диспансере продолжает работать анонимная линия доверия, куда ежедневно поступает до 30 звонков. Специалисты консультируют родителей о признаках употребления наркотиков, алгоритмах действий, а также по вопросам профилактики, лечения и медицинской помощи.

По итогам заседания заместитель руководителя Исполкома Казани Азат Абзалов предложил создать единый номер доверия для получения медицинской помощи и информирования о фактах продажи запрещенных веществ. Он также рекомендовал включить молодежь в состав Комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы наладить более эффективный диалог с «трудными» подростками.