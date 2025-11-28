В Казани более 2 тыс. школьников республики прошли осеннюю серию игр #ЗнаюсоблюдаюПДД

Фото: предоставлено пресс-службой

В столице Татарстана прошел финальный этап осеннего цикла интерактивных игр #ЗнаюсоблюдаюПДД для учеников 5–6 классов. Проект, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в этом году впервые охватил не только казанские школы, но и учебные заведения районов республики.

В играх приняли участие 2500 школьников. За пять лет существования проекта его прошли уже около 12 тысяч детей. Впервые занятия прошли в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах.

Проект реализуется при поддержке ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекции МВД по РТ, Министерства образования и науки РТ и Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

Особенность формата – обучение через игру. Вместо традиционных лекций школьники участвовали в командных баталиях, викторинах и моделировании реальных дорожных ситуаций. Ребята примеряли на себя роли пешеходов, пассажиров, водителей и даже сотрудников ГАИ.

«Главная цель проекта – сделать обучение детей правилам безопасного поведения на дороге увлекательным и нескучным. Благодаря интерактивам и играм школьники лучше вливаются в процесс и более эффективно усваивают знания», – отметила заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Бикчантаева.

Организаторы уже готовят планы на следующий год: расширить географию и привлечь еще больше участников.