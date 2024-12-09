В Казани более 18 тыс. многодетных семей ждут получения земельных участков

В столице Татарстана имеют право на бесплатное предоставление земельного участка 18,1 тыс. многодетных семей. В этом году их уже получили более 1 тыс. казанцев, еще 200 семей приглашены на комиссии по выбору участков с 9 по 27 декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель городского комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

«Основная часть земельных участков, предложенных к выбору многодетным в текущем году, находится на федеральной территории общей площадью 963 гектара в Высокогорском районе республики, полномочия по распоряжению которой были переданы Республике Татарстан Правительством Российской Федерации для предоставления многодетным семьям. Всего на данной территории подлежит образованию ориентировочно 3757 земельных участков», — отметил он.

На участке севернее деревни Яшь-Кеч Высокогорского района РТ сформировали почти 2,3 тыс. земельных участков. Из них 1,1 тыс. уже распределены между семьями. Проведены общественные обсуждения по проектам планировки территории западнее поселка Дачное. Там сформируют около 1,5 тыс. земельных участков. Сейчас идет утверждение проектов планировки и межевания территории.

Галяутдинов также подчеркнул, что на данный момент для многодетных семей необходимо еще 6,7 тыс. участков. В июне этого года в Земельный кодекс РТ внесли изменения, согласно которым многодетные казанцы смогут получить участки в границах Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского районов Татарстана. Сейчас эксперты заняты подбором земельных участков в границах этих муниципалитетов.