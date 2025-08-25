news_header_top
Общество 25 августа 2025 12:29

В Казани более 1,2 тыс. детей получили помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу»

В Казани подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году помощь оказана более 1,2 тыс. детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-инвалидам и приемным детям. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

По его словам, акция стала доброй традицией и с каждым годом набирает обороты. За последние четыре года поддержку получили более 5,2 тыс. школьников. Средства на покупку формы и канцелярских принадлежностей собираются за счет добровольных пожертвований.

Ризванов также отметил, что важную роль в реализации инициативы играют предприниматели и депутаты.

«Традиционно спонсорами акции выступают руководители предприятий, коммерческих организаций, депутаты Государственного совета Татарстана и Казанской городской думы», – сказал он.

