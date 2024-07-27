В Казани более 100 человек почтили память погибших детей Донбасса

Сегодня в Парке Победы Татарстанское реготделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани организовали международную акцию «Ангелы Донбасса», приуроченную ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

Как напомнили в пресс-службе «Молодой Гвардии», 27 июля, в ДНР отмечается скорбная дата – «День памяти детей – жертв войны в Донбассе». Траурный день был учрежден указом главы республики Дениса Пушилина, чтобы увековечить память маленьких жителей Донецкой народной республики, погибших под огнем украинских военизированных формирований. В этот день вся страна вместе с Донбассом скорбит и вспоминает безвинных жертв военных действий на территории ДНР, погибших и пострадавших во время обстрелов населенных пунктов и мирных жителей.

В рамках акции были прочитаны все имена погибших детей, в память о них была объявлена минута молчания, акция завершилась возложением цветов к стихийному мемориалу. В акции приняли участие волонтеры, представители трудовых коллективов, общественных формирований, а также школьники и студенты учебных заведений РТ. Всего в акции приняло участие более 100 человек.

С речью выступили ветеран спецоперации Дмитрий Голубцов, участники СВО Инсаф и Илюза Нуриевы, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества РТ Тимур Камалетдинов, начальник отдела учреждений молодежной политики и социальных программ Комитета по делам детей и молодежи ИКМО г. Казани Динар Сайфуллин.

«27 июля — это трагичная дата, теперь уже можно сказать, в истории нашей страны, в истории Донбасса. Он объявлен днем памяти жертв войны в Донбассе. Сегодня мы вспоминали детей, зачитывали имена каждого ребенка, который погиб на территории Донбасса, начиная с 2014 года. Эмоционально было очень тяжело переживать эти эмоции, когда зачитывают имена детей, в том числе тех, которые успели прожить на этом свете всего лишь считанные дни. Кто-то погиб всей семьей, это очень тяжело осознавать, переживать, и конечно мы соболезнуем всем родственникам погибших детей. Искренне желаем, чтобы Военные действия как можно быстрее закончились и на Донбассе воцарился мир, чтобы дети жили в любящих семьях, со своими родными, близкими и родителями, и что бы все у них было хорошо» - поделился Шигабуддинов.

«Скорбь, большая утрата для нас всех. Дети — это цветы жизни, самые безобидные существа, которые у нас есть! Мы все должны помнить этих детей, также как мы помним Беслан, Великую Отечественную войну. Дети — это неприкосновенное, их нельзя трогать» - сказал Голубцов.

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии»