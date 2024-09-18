В Казани BMW вылетел с дороги и снес трамвайную остановку

В Казани иномарка въехала в трамвайную остановку. Видео последствий ДТП появилось в соцсетях.

Произошло это накануне поздним вечером на Проспекте Победы, напротив ТЦ «Южный». Судя по повреждениям, скорость BMW была немаленькой.

По данным очевидцев, водителя BMW госпитализировали, никто из пешеходов не пострадал.

Видео: Жесть Казани