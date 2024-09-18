news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани BMW вылетел с дороги и снес трамвайную остановку
Скопировать ссылку
В Казани иномарка въехала в трамвайную остановку. Видео последствий ДТП появилось в соцсетях.
Произошло это накануне поздним вечером на Проспекте Победы, напротив ТЦ «Южный». Судя по повреждениям, скорость BMW была немаленькой.
По данным очевидцев, водителя BMW госпитализировали, никто из пешеходов не пострадал.
Видео: Жесть Казани
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400