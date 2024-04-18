В Казани блокируют аккаунты «самокатчиков», которыми пользуются дети

В Казани операторы прокатных электросамокатов блокируют пользователей, которые передают свои аккаунты для поездок несовершеннолетним. Уже заблокировано 10 таких аккаунтов, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Некоторые операторы также вводят тестирование на знание ПДД в приложении. Сейчас прохождение теста добровольно, но в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей.

Также пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД.

В ведомстве напомнили, что пользователи самокатов, нарушившие ПДД, подлежат административной ответственности:

– за езду двух и более человек на одном самокате – штраф 800 рублей

– за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему – моментальная блокировка в приложении

– за управление самокатом до 18 лет – блокировка аккаунта в приложении