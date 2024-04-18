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Новости Татарстана и Казани
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В Казани блокируют аккаунты «самокатчиков», которыми пользуются дети
В Казани операторы прокатных электросамокатов блокируют пользователей, которые передают свои аккаунты для поездок несовершеннолетним. Уже заблокировано 10 таких аккаунтов, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Некоторые операторы также вводят тестирование на знание ПДД в приложении. Сейчас прохождение теста добровольно, но в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей.
Также пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД.
В ведомстве напомнили, что пользователи самокатов, нарушившие ПДД, подлежат административной ответственности:
– за езду двух и более человек на одном самокате – штраф 800 рублей
– за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему – моментальная блокировка в приложении
– за управление самокатом до 18 лет – блокировка аккаунта в приложении
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