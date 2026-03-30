news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 марта 2026 14:04

В Казани благоустроят пять общественных пространств в этом году

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В текущем году в столице Татарстана планируется реализовать пять крупных проектов по благоустройству: бульвар по улице Серова, Ленинский сад, парк Горького, детская площадка в сквере «Тебриз» и третья очередь набережной на озере Нижний Кабан. Об этом заявил заместитель руководителя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров на деловом понедельнике в мэрии.

«Казань с каждым годом становится всё более зеленым городом – всего за 15 лет площадь благоустроенных общественных пространств в столице Татарстана увеличилась в пять раз и составляет 627 гектаров парков и скверов», – отметил докладчик.

По словам Шайнурова, первые четыре проекта будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (часть национального проекта «Инфраструктура для жизни»), а вот набережную Кабана будут благоустраивать за счет бюджета Татарстана.

#Казань #Деловой понедельник #Благоустройство #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
Новости партнеров