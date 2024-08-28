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В Казани благоустроили сквер рядом с роддомом им. В. Груздева
В Казани завершили благоустройство сквера на перекрестке улиц Бутлерова и Толстого около роддома №3 им. В. Груздева. Работы прошли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает комитет по благоустройству города.
Теперь у памятника хирургу Александру Вишневскому можно увидеть обустроенную зону отдыха с длинной скамейкой. Для комфортного восстановления сил ту территорию озеленили и установили дополнительное освещение.
Также в сквере посадили цветники, где растут лекарственные растения и кустарники. Среди них: душица, кудрявая мята, тысячелистник, иссоп, дербенник, спирея серая и японская. В общей сложности в парке высадили 356 растений.
Еще в сквере обновили брусчатку, поставили урны и установили чугунные заборчики.
Видео: комитет по благоустройству Казани
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