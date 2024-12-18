В Казани благоустроен последний сохранившийся родник поселка Аки

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В Казани завершилось благоустройство «Акинского ключа» в Советском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Источники казанского поселка Аки были известны с давних времен. В 1874 году от них построили первую линию водопровода, снабжавшего весь город. «Акинский ключ» — единственный сохранившийся из них.

Он расположен у церкви, рядом с домом №6 по улице Транспортной. Благоустроить его удалось благодаря проекту Русского географического общества «Родники РГО». Аки стали единственной территорией в Татарстане, где программа была реализована в 2024 году.

«В преддверии 2025 года мы открываем новую точку притяжения для всех местных жителей. Я искренне надеюсь, что вы будете беречь это место, летом высаживать цветы. Пусть этот шаг станет первой ласточкой в благоустройстве этой прекрасной территории!» — заявил на церемонии открытия глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.