В Казани благотворительный ифтар организуют одновременно в десяти ресторанах

В четверг, 26 февраля, одновременно в десяти ресторанах столицы Татарстана состоится благотворительный ифтар. Он будет организован под эгидой проекта Fashion Iftar, основанному Джаннат Мингазовой десять лет назад, сообщают инициаторы мероприятия.

Инициатива посвящена десятилетнему юбилею проекта. Поддержавшие ее заведения общепита либо полностью закроют свои пространства для проведения ифтара, либо выделят специальные зоны для гостей.

Одновременность проведения ифтара символизирует объединение городского сообщества, бизнеса и гостей вокруг ценностей взаимной поддержки, заботы и солидарности.

Благотворительное событие организуют специально для женщин – матерей, воспитывающих детей в одиночку, студенток и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Именно женщины часто оказываются наиболее уязвимой социальной группой, совмещая заботу о семье, детях и собственной реализации. Проект создает для них пространство поддержки, уважения и внимания со стороны городского сообщества и предпринимателей, пояснили в Fashion Iftar.

В числе участников инициативы – «Умай», «Нескучный Сад», «Чинаякъ», «Ойла», «Сота», «Эмиз», «Мануфактура», «Московский рынок», «Туган авылым» и Dream Coffee.

Юбилейный благотворительный ифтар – это символ объединения города и вклад бизнеса в развитие культуры участия и социальной ответственности, заключили в пресс-службе проекта.