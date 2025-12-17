В Казани благотворительная новогодняя ёлка объединения «Мәрхәмәт» собрала 250 детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В преддверии Нового года в стенах Казанского театра кукол «Экият» прошла благотворительная елка, на которую пригласили 250 детей из многодетных, малоимущих семей, семей участников СВО и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Праздник традиционно организовало объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт – Милосердие».

Мероприятие открыло череду новогодних благотворительных акций в республике. Проведение благотворительной елки является частью системной работы объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», направленной на поддержку семей с детьми, сохранение традиционных ценностей и формирование в обществе атмосферы взаимопомощи.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, почувствовал внимание, заботу и искреннее человеческое тепло, особенно в преддверии Нового года. Очень надеемся, что эта новогодняя сказка подарит им новые эмоции, новые мечты на следующий год», – рассказала депутат Госсовета РТ шестого созыва, руководитель объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

Особую значимость события отметила и депутат, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. «Мы постарались сделать особый праздник для наших деток. Прежде всего мы хотим подарить им чудо, потому что новогодние праздники – самые сказочные и волшебные. Очень хочется, чтобы эти дни запомнились им добротой», – отметила депутат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ребятам показали новогоднее театрализованное представление, подготовленное с учетом возрастных особенностей детей. После него в зал вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые пригласили всех ребят в большой хоровод вокруг нарядной елки. Завершился праздник, по доброй традиции, вручением каждому ребенку сладкого подарка.

Для родителей такие события – также важная часть предновогодней суеты. «Такие праздники нужны, чтобы было детям весело, хочется добавить им ожидание того самого новогоднего чуда. Это все-таки Новый год, самый лучший праздник. А во-вторых, я считаю, что родителям тоже надо немножко отвлечься от повседневной жизни, посмотреть интересный спектакль со своим ребенком», – поделилась впечатлениями одна из мам Диана Фадеева.

Видео: Чулпан Шакирова