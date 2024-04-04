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В Казани благодаря прокуратуре сирота получит жилье
Суд в Казани удовлетворил иск прокуратуры о защите жилищных прав сироты, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
В надзорное ведомство обратился 24-летний парень. Несмотря на неоднократные обращения в Министерство образования и науки РТ, юноша не получил жилое помещение из специализированного жилищного фонда.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском в защиту жилищных прав сироты. Суд обязал региональное министерство включить сироту в список лиц на получение жилья.
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