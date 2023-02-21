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Новости Татарстана и Казани
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В Казани бизнесмена будут судить за невыплату почти 40 млн рублей налогов
В Татарстане перед судом предстанет бизнесмен, уклонившийся от уплаты налогов на сумму почти 40 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в период с 2017 по 2018 год мужчина, чтобы не платить налог на добавленную стоимость, представил в налоговую инспекцию ложные документы, в которых были указаны фиктивные операции с 32 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился от налоговых обязательств на сумму в 39,9 млн рублей.
Свою вину 46-летний мужчина не признает, но ущерб полностью возместил. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов направлено в Вахитовский районный суд Казани.
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