В Казани бизнесмена будут судить за невыплату почти 40 млн рублей налогов

В Татарстане перед судом предстанет бизнесмен, уклонившийся от уплаты налогов на сумму почти 40 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с 2017 по 2018 год мужчина, чтобы не платить налог на добавленную стоимость, представил в налоговую инспекцию ложные документы, в которых были указаны фиктивные операции с 32 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился от налоговых обязательств на сумму в 39,9 млн рублей.

Свою вину 46-летний мужчина не признает, но ущерб полностью возместил. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов направлено в Вахитовский районный суд Казани.