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В Казани бизнес-леди обещала товары по «дешевке» и похитила 13 млн рублей
Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение местной женщине, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщила старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
По версии обвинения, с октября 2019 по октябрь 2020 года женщина обещала помочь с устройством детей в детский сад и обманным путем получила от доверчивых родителей более 170 тысяч рублей.
Кроме того, с июля 2022 по март 2023 года она создала в одном из мессенджеров группу, где размещала объявления о поставке товаров по низким ценам. Некоторое время женщина все же выполняла свои обязательства, но потом исчезла, похитив у 362 жителей республики более 12 млн рублей.
По такой же схеме в июле 2023 года она обманула шестерых жителей коттеджного поселка «Тургай» и похитила у них свыше 571 тысяч рублей. Дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
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