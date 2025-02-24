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Происшествия 24 февраля 2025 15:22

В Казани безработный внук до смерти избил свою бабушку во время ссоры

Накануне в Казани в одном из домов на улице Белинского 27-летний парень до смерти избил свою бабушку.

Как стало известно «Татар-информу», утром 23 февраля безработный парень поссорился со своей бабушкой и сильно избил 68-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась. Парень задержан, подробности выясняются.

«Татар-информ» рассказывал, что в феврале в поле возле села Державино Лаишевского района Татарстана нашли закопанное в снег тело пожилой женщины с гематомами на животе. В содеянном начали подозревать внука женщины.

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