news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 ноября 2025 13:34

В Казани безбилетники заплатили штрафов на общую сумму более 317 тыс. руб. в 2025 году

Читайте нас в
Телеграм

В Казани за десять месяцев 2025 года сумма штрафов за безбилетный проезд в трамваях и троллейбусах превысила 317 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Проверки проводят сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» совместно с Комитетом по транспорту Казани. В рейдах задействованы 45 ревизоров, каждый из которых использует нагрудный видеорегистратор.

Контролеры подключаются к бескондукторной системе через специальный терминал на базе смартфона, что позволяет сверять данные о транзакциях. Пассажиры должны предъявить банковскую, транспортную или социальную карту либо бумажный билет при оплате наличными.

По данным источника, с начала года выявлено 127 безбилетных пассажиров. В «Метроэлектротрансе» отмечают, что многие нарушители пытаются скрыться или ссылаются на забывчивость. Самая распространенная возрастная группа нарушителей – от 26 до 45 лет.

Штраф за неоплату проезда в общественном транспорте Казани составляет 2,5 тысячи рублей, его необходимо погасить в течение 60 дней. На предприятии призвали горожан добросовестно оплачивать проезд.

#оплата проезда #рейд по автобусам #штрафы #безбилетный проезд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025