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Общество 3 марта 2025 21:47

В Казани безбилетники стали получать штрафы в 2,5 тысячи рублей

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В Казани гражданам, которые ездят в общественном транспорте без билета, стали приходить штрафы, сообщила пресс-служба ПАТП № 2.

Как отметили сотрудники предприятия, штраф за неоплаченный проезд составляет 2,5 тыс. рублей. Уведомление о «денежном наказании» нарушителю присылают в личный кабинет на портале «Госуслуг». Срок уплаты штрафа - 60 дней.

Если безбилетник не оплатит штраф в установленный срок, то ему наложат штраф в 5 тыс. рублей и взыскивать его будут уже судебные приставы.

В пресс-службе ПАТП №2 призвали пассажиров не забывать оплачивать проезд при посадке в автобус. Отмечается, что проверки по выявлению безбилетников в автобусах Казани продолжаются.

#штрафы #безбилетники #Казань
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