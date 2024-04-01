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В Казани бесплатно вакцинируют собак и кошек от бешенства
В Казани 6 и 7 апреля пройдёт бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.
Как сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города, в субботу, 6 апреля, вакцинировать питомцев будут в Салмачах. Точные адреса: ул. Центральная, дом № 18 и №139. Прививку можно сделать с 10:00 до 14:00.
7 апреля пункт вакцинации организуют по адресу ул. Артельная, дом №10 (Старые горки). Прийти со своим животным можно будет с 10:00 до 13:00.
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