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Происшествия 29 января 2025 10:31

В Казани бдительная пенсионерка не поддалась на уловки мошенников и сохранила 1,5 млн

Пожилая жительница Московского района Казани не поддалась на уловки мошенников и смогла сохранить 1,5 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Однажды вечером женщине поступил звонок на домашний телефон. Незнакомец заявил, что ее дочь попала в аварию и для урегулирования вопроса нужно собрать 1,5 млн рублей. Мошенники обещали сообщить позднее, как именно передать деньги. Пенсионерка быстро среагировала: она прервала разговор, тут же позвонила дочери и убедилась, что та в порядке, а затем обратилась в полицию.

Сейчас отделом полиции «Московский» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

#мошенники
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