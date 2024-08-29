В Казани байкер сбил 9-летнего мальчика, ребенка госпитализировали

В Казани на улице Тельмана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и малолетнего пешехода. По предварительным данным, 26-летний мотоциклист совершил наезд на 9-летнего ребенка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Со слов водителя мотоцикла, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что привело к столкновению. В результате инцидента несовершеннолетний получил различные травмы и был немедленно доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту ДТП начато административное расследование, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.