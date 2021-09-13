В Казани байкер погиб, влетев на скорости в легковое авто, попавшее в ДТП со скорой

Поздним вечером на проспекте Ямашева насмерть разбился мотоциклист.

Как рассказали агентству очевидцы аварии, сначала в ДТП попали машина скорой помощи и «Жигули» – легковушка въехала а автомобиль медиков. В этой аварии, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Фото: © очевидцы

Пока водители легковой машины и скорой обсуждали подробности столкновения, в «Жигули» на большой скорости въехал мотоциклист. По словам свидетелей трагедии, его подрезал автомобиль, не справившись с управлением, мотоциклист врезался в стоящую легковушку.

Фото: © очевидцы

Байкер погиб на месте аварии. На вид погибшему от 25 до 30 лет.

Фото: © очевидцы

«Его товарищ, который тоже ехал на мотоцикле следом за ним, пребывает в состоянии шока. Приятель разбился практически у него на глазах», – рассказали агентству очевидцы трагедии.