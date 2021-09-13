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Ру Тат
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13 сентября 2021  22:57

В Казани байкер погиб, влетев на скорости в легковое авто, попавшее в ДТП со скорой

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Поздним вечером на проспекте Ямашева насмерть разбился мотоциклист. 

Как рассказали агентству очевидцы аварии, сначала в ДТП попали машина скорой помощи и «Жигули» – легковушка въехала а автомобиль медиков. В этой аварии, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших. 

 

Фото: © очевидцы

Пока водители легковой машины и скорой обсуждали подробности столкновения, в «Жигули» на большой скорости въехал мотоциклист. По словам свидетелей трагедии, его подрезал автомобиль, не справившись с управлением, мотоциклист врезался в стоящую легковушку.

 

Фото: © очевидцы

Байкер погиб на месте аварии. На вид погибшему от 25 до 30 лет. 

 

Фото: © очевидцы

«Его товарищ, который тоже ехал на мотоцикле следом за ним, пребывает в состоянии шока. Приятель разбился практически у него на глазах», – рассказали агентству очевидцы трагедии. 

 

Фото: © очевидцы

 

#дтп с мотоциклистом #погиб мотоциклист
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