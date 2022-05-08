В Казани бабушка за рулем Mercedes сбила на зебре женщину с ребенком

ДТП произошло накануне около трех часов дня напротив дома № 61а по улице Чистопольская в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

82-летняя женщина за рулем Mercedes при повороте направо не уступила дорогу женщине с 7-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и сбила их.

В результате аварии пешеходы получили различные травмы.

«Пострадавшая женщина жаловалась на боли в голове и ноге. Ребенка для осмотра доставили в ДРКБ Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили пресс-службе управления.