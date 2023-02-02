В Казани бабушка отдала аферисту 120 тысяч, пытаясь спасти якобы попавшую в ДТП внучку

В полицию обратилась 81-летняя жительница Казани. Бабушка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно со слов пенсионерки, ночью 31 января ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сказал, что он представитель правоохранительных органов и убедил женщину, что ее внучка стала виновницей ДТП. Чтобы решить вопрос на месте нужно было заплатить.

После этого трубку взяла якобы внучка и, плача, просила бабушку передать 900 тыс. рублей. Такой огромной суммы у женщины не оказалось, и она предложила отдать пока 120 тыс. рублей. Через некоторое время приехал курьер, который забрал деньги. Только после этого пожилая женщина связалась с родными и узнала, что внучка не попадала в ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают курьера, который забрал деньги у пожилой женщины.

