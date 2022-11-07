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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2022  17:08
Полина Шевчук

В Казани автомойщик за рулем чужого Porsche разбил два авто и сбил коллегу

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Инцидент произошел на одной из автомоек на проспекте Победы в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», сотрудник заведения стал отгонять Porsche клиента, однако не справился с управлением, врезался сразу в два автомобиля Nissan и Hyundai, а также сбил коллегу.

В результате у люксового кроссовера разбиты передний бампер, капот, отлетели молдинги. Другие два авто также получили повреждения передней и задней частей кузова.

Состояние сбитого сотрудника автомойки уточняется.

#массовое ДТП
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