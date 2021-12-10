В Казани автомобиль выкинуло на тротуар после столкновения с каршерингом на перекрестке

ДТП произошло сегодня в час дня на улице Волгоградской. 47-летний мужчина за рулем KIA не уступил дорогу каршерингу, после чего машины столкнулись, одна из них вылетела на тротуар.

Фото: Городская Госавтоинспекция

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, в аварии пострадал 28-летний пассажир из салона каршеринга: он получил травмы различной степени тяжести.

Фото: Городская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция города Казани напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Казани Гузель Хамдеева.