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Происшествия
7 июня 2022  13:31
Полина Шевчук

В Казани автоледи на Mercedes снесла забор и ушла с места ДТП в больницу

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В Казани автоледи на Mercedes снесла забор и ушла с места ДТП в больницу

ДТП произошло сегодня днем на улице Меховщиков в Казани неподалеку от автовокзала, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали автоинспекторам очевидцы аварии, женщина за рулем легковушки Mercedes снесла забор, задела столб и вылетела на тротуар. После этого автоледи, не дожидаясь инспекторов ГИБДД и медиков скорой, отправилась в травмпункт.

Личность водителя и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в ГИБДД Казани.
 

 

#врезался в забор #ГИБДД Казани
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