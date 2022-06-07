В Казани автоледи на Mercedes снесла забор и ушла с места ДТП в больницу
ДТП произошло сегодня днем на улице Меховщиков в Казани неподалеку от автовокзала, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
Как рассказали автоинспекторам очевидцы аварии, женщина за рулем легковушки Mercedes снесла забор, задела столб и вылетела на тротуар. После этого автоледи, не дожидаясь инспекторов ГИБДД и медиков скорой, отправилась в травмпункт.
Личность водителя и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в ГИБДД Казани.