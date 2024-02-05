В Казани автоинспекторы задержали пьяного таксиста на Hyundai

Сегодня в районе часа дня на Короленко экипаж ДПС остановил автомобиль Hyundai, за рулем которого сидел 41-летний таксист с признаками алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. На него составили административный материал, его машину изъяли и поместили на спецстоянку.