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В Казани автоинспекторы задержали пьяного таксиста на Hyundai
Сегодня в районе часа дня на Короленко экипаж ДПС остановил автомобиль Hyundai, за рулем которого сидел 41-летний таксист с признаками алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. На него составили административный материал, его машину изъяли и поместили на спецстоянку.
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