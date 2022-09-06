В Казани автоинспекторы задержали пьяного подростка за рулем автомобиля

Вечером на улице Полевой в казанском поселке Большие Клыки автоинспекторы обратили внимание на авто, водитель которого, увидев стражей порядка, резко ускорился и попытался скрыться. Инспекторы поехали за автомобилем и в скором времени остановили его.

Как выяснилось, за рулем был 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения, а в салоне сидела его мать. При задержании юноша вел себя агрессивно и оказывал сопротивление.

Как установили автоинспекторы, машина принадлежит знакомой подростка – она дала ему ключи от авто, чтобы тот забрал маму с работы.

На школьника составили материалы за управление авто без прав, невыполнение требования об остановке авто, отказ от прохождения медосвидетельствования, неповиновение сотруднику полиции, а также за отсутствие страховки. Административные материалы составили и на владелицу автомобиля за передачу авто лицу, не имеющему водительских прав.

Подростка доставили в полицию, а автомобиль поместили на спецстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.