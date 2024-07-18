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В Казани автоинспекторы задержали наркокурьера с килограммом гашиша
Сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту «Малиновка» пресекли попытку транспортировки крупной партии гашиша из Москвы в Казань, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль для рутинной проверки документов. Однако их внимание привлек нервозный пассажир, чье поведение вызвало подозрения. При личном досмотре у него обнаружили упаковку с наркотическим веществом, замаскированную черной изолентой.
Во время предварительного расследования выяснилось, что задержанный действовал как курьер. Он получил наркотики в Подмосковье по указанию неизвестного куратора, а затем воспользовался онлайн-сервисом поиска попутчиков, чтобы добраться до Казани. Целью поездки было размещение одного килограмма гашиша в тайнике для последующего распространения через сеть закладчиков.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
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