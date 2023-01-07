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Происшествия
7 января 2023  13:32
Павел Климчак

В Казани автоинспекторы задержали двоих водителей с поддельными правами

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Накануне, 6 января, в Казани стражи порядка задержали двоих водителей с поддельными правами. Первый из них попался наряду ДПС за рулем каршерингового автомобиля. 55-летний мужчина предъявил удостоверение с признаками подделки.

Во втором случае 21-летний водитель во время оформления ДТП также предъявил права с признаками подделки. Их обоих доставили в отдел полиции.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что за использование поддельных документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы до одного года.

#поддельные документы
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