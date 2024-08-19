В Казани автоинспекторы задержали 14-летнего подростка на квадроцикле

В Казани сотрудники мотопатруля дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали квадроцикл под управлением 14-летнего подростка. Инцидент произошел на улице Заречная во время проведения плановых рейдовых мероприятий, сообщили в ведомстве.

В связи с выявленным нарушением были составлены соответствующие процессуальные документы с учетом возраста нарушителя. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в местное отделение полиции для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, владелец квадроцикла привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.