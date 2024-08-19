news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 августа 2024 09:02

В Казани автоинспекторы задержали 14-летнего подростка на квадроцикле

Скопировать ссылку

В Казани сотрудники мотопатруля дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали квадроцикл под управлением 14-летнего подростка. Инцидент произошел на улице Заречная во время проведения плановых рейдовых мероприятий, сообщили в ведомстве.

В связи с выявленным нарушением были составлены соответствующие процессуальные документы с учетом возраста нарушителя. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в местное отделение полиции для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, владелец квадроцикла привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

#несовершеннолетие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100