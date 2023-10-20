В Казани автоинспекторы во время массовых проверок водителей такси выявили 20 нарушителей

ГИБДД с 16 по 25 октября проводит в Казани оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», сообщили в ведомстве.

Так, 20 октября автоинспекторы вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции проверили более 50 машин и составили более 20 административных материалов.

Четыре из них составлены за управление авто с неисправностями. В одном из случаев был задержан гражданин Таджикистана, который управлял машиной без прав и нарушил режим пребывания в стране, а значит подлежит выдворению. Его машину поставили на спецстоянку.

Госавтоинспекция Казани обращается к водителям и должностным лицам осуществляющим эксплуатацию транспортных средств и призывает привести их в соответствие с требованиями Основных приложений по допуску транспортных средств к эксплуатации.