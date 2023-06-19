В Казани автоинспекторы устроят облаву на водителей, которые не пропускают пешеходов

В целях профилактики ДТП с пешеходами в столице Татарстана с 19 по 28 июня пройдет мероприятие «Пешеход». Автоинспекторы будут ловить людей, которые перебегают дорогу где попало. Кроме того, особое внимание будет уделено водителям, которые не предоставляют пешеходам преимущества в движении.

«С января по май 2023 года в Казани зарегистрировано 179 наездов на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 177 получили травмы различной степени тяжести. Одна из основных задач, проводимых мероприятий Госавтоинспекцией – это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны пеших участников дорожного движения, а также привлечения внимания водителей к пешеходам», – отметил начальник отдела Госавтоинспекции Казани Эльнар Садриев.

В ведомстве напомнили пешеходам, при переходе дороги нужно убедиться, что все автомобили остановились. При движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, которые обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 350 метров. Это даст возможность водителю предпринять необходимые меры и избежать наезда.

В свою очередь автовладельцам стоит не забывать о том, что даже самый технологичный и современный автомобиль является источником повышенной опасности. Скорость автомобиля должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля.

За невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам или велосипедистам грозит штраф в размере 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.