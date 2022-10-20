В Казани автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госавтоинспекция Казани проведет очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель», сообщили в ГИБДД Казани.

С начала года в столице РТ автоинспекторы поймали свыше 2,5 тысячи пьяных водителей. По вине таких водителей произошло 31 ДТП, жертвами которых стали 3 человека. Еще 39 получили различные травмы.

«Госавтоинспекция Казани напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность», – подчеркнули в Госавтоинспекции Казани.

