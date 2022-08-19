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Происшествия
19 августа 2022  12:17
Полина Шевчук

В Казани автоинспекторы устроят облаву на любителей погонять по встречке

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В Казани с 18 по 24 августа Госавтоинспекция проведет профилактический рейд, направленный на предупреждение нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, сообщили в ГИБДД Казани.

Только за 7 месяцев 2022 года в столице республики по причине выезда на встречку произошло 29 ДТП, в которых 40 человек получили различные травмы.

В Госавтоинспекции Казани напоминают водителям, что прежде чем начать обгон необходимо убедиться в безопасности маневра – свободна ли встречная полоса и достаточно ли места для совершения обгона.

«Госавтоинспекция города Казани рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения», – отметили в ведомстве.
 

#массовый рейд гибдд #нарушение пдд
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