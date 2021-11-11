В Казани автоинспекторы устроили облаву на водителей с излишне темной тонировкой

11 и 12 ноября Госавтоинспекция Казани устраивает облаву на водителей с чересчур темной тонировкой на автомобиле.

«В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%», – напоминает замглавы отдела ГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Никита Андреевич Жирнов.

В противном случае водителя могут оштрафовать на 500 рублей, а за повторное нарушение – от двух до четырёх тысяч рублей либо арест на 15 суток.

Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей привести своё авто в соответствие техрегламенту. От этого может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.