В Казани автоинспекторы устроили облаву на непристегнутых водителей

В столице Татарстана с 25 по 29 мая автоинспекторы будут массово ловить водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности, рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

Только за первый день рейда инспекторы ГИБДД выявили 43 нарушителя. Теперь водителям придется заплатить штраф в 1000 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают, что согласно исследованиям, использование ремня безопасности в разы снижает вероятность гибели или получения тяжелых травм в ДТП. При опрокидывании авто шансы выжить у пристегнутого водителя в 5 раз выше, чем у непристегнутого.

«Госавтоинспекция Казани призывает водителей неукоснительно следовать ПДД и быть на дороге предельно внимательными и осторожными», – напомнили в городской Госавтоинспекции.

