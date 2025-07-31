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Происшествия 31 июля 2025 14:07

В Казани автоинспекторы спасли женщину из горящей многоэтажки

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В Казани автоинспекторы помогли 51-летней женщине выбраться из горящей квартиры на улице Айдарова.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, при патрулировании города сотрудники Госавтоинспекции заметили дым и открытый огонь в окне квартиры на девятом этаже. Сообщив о происшествии, они направились к месту пожара и нашли 51-летнюю хозяйку — она надышалась угарным газом и не могла самостоятельно передвигаться.

Полицейские помогли ей выйти на улицу и передали врачам скорой помощи. После этого инспекторы обошли квартиры, предупреждая жильцов об опасности.

Пожарные оперативно потушили огонь, другие жильцы не пострадали.

#пожар #госавтоинспекция
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