Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани автоинспекторы сопроводили до роддома машину с женщиной, у которой начались роды
В Казани сотрудники ДПС помогли быстро добраться до роддома автомобилю, в котором находилась беременная женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Во время несения службы на трассе Казань – Оренбург к экипажу ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан старшему лейтенанту полиции Ильнару Гайнуллину и старшему лейтенанту полиции Айрату Вакилову за помощью обратился взволнованный водитель.
Мужчина рассказал, что в его машине находится женщина, она на седьмом месяце беременности и, возможно, у нее начались роды. Мужчина боялся, что не успеет довезти ее до роддома.
Правоохранители приняли решение незамедлительно сопроводить авто с девушкой до ближайшего медучреждения. Сотрудники ДПС включили световые и звуковые сигналы и помогли женщине вовремя оказаться в больнице.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа