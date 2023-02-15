В Казани автоинспекторы сопроводили до роддома машину с женщиной, у которой начались роды

В Казани сотрудники ДПС помогли быстро добраться до роддома автомобилю, в котором находилась беременная женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Во время несения службы на трассе Казань – Оренбург к экипажу ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан старшему лейтенанту полиции Ильнару Гайнуллину и старшему лейтенанту полиции Айрату Вакилову за помощью обратился взволнованный водитель.

Мужчина рассказал, что в его машине находится женщина, она на седьмом месяце беременности и, возможно, у нее начались роды. Мужчина боялся, что не успеет довезти ее до роддома.

Правоохранители приняли решение незамедлительно сопроводить авто с девушкой до ближайшего медучреждения. Сотрудники ДПС включили световые и звуковые сигналы и помогли женщине вовремя оказаться в больнице.