В Казани автоинспекторы проводят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

В Казани с 20 декабря 2023 года по 8 января 2024 года проходит акция «Зимние каникулы», которая призвана снизить риск дорожных аварий с участием детей. За год в городе случилось 145 таких аварий, в результате которых один ребенок погиб и 153 получили ранения разной тяжести. В рамках акции «Зимние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции и специалисты учреждения «Безопасность дорожного движения» проводят следующие меры:

Проверяют водителей на соблюдение правил перевозки детей;

Останавливают нарушителей ПДД, которые не уступают дорогу пешеходам;

Учат детей и взрослых носить светоотражающие элементы;

Информируют школы о детях, которые нарушают ПДД, для дальнейшего воздействия на них;

Организовывают родительские собрания с участием инспекторов Госавтоинспекции по теме безопасности детей на дорогах.

Родители должны быть ответственны за безопасность своих детей. Необходимо следить за тем, чтобы дети не оказывались в опасных местах, особенно рядом с дорогами. По правилам дорожного движения России дети до 7 лет в легковых и грузовых автомобилях должны ездить в специальных детских креслах, подходящих по весу и росту ребенка. При этом водители должны пристегивать детей ремнями безопасности или системой ISOFIX. Это поможет избежать тяжелых последствий в случае аварии.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» с 20 декабря сотрудниками Госавтоинспекции Казани за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности привлечено 87 водителей. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Родители во время каждой поездки на автомобиле в первую очередь, должны задумываться о безопасности своих детей», – сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.