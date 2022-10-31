В Казани автоинспекторы проверили, уступают ли водители дорогу пешеходам

В Казани с 21 по 30 октября прошло рейдовое мероприятие «Пешеход». Автоинспекторы уделяли особое внимание водителям, которые не уступают дорогу пешеходам, а также пешеходам-нарушителям, которые переходят дорогу в неположенном месте, рассказали в городской Госавтоинспекции.

За время мероприятия были выявлены и пресечены 838 нарушений со стороны водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 997 нарушений ПДД пешеходами.

В ГИБДД города просят пешеходов быть предельно вниматеными и аккуратными на дороге и неукоснительно следовать ПДД. Водителей призывают также следовать правилам дорожного движения, снижать скорость вблизи школ и детских садов, а также приближаясь к пешеходному переходу.