В Казани автоинспекторы проверили, как водители перевозят в авто маленьких пассажиров

В Казани с 21 декабря по 8 января проходит профилактический рейд «Зимние каникулы». Автоинспекторы особое внимание обращают на правила перевозки в авто маленьких пассажиров, рассказали в Госавтоинспекции Казани.

«За 11 месяцев текущего года на территории города Казани произошло 106 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 112 детей, из них 31 ребенок-пассажир», – отметила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани лейтенант полиции Анна Миронова.

Сегодня полицейские вновь проверили, насколько сознательны казанские водители. За час автоинспекторы остановили 92 автомобиля. Было выявлено два нарушения – детей перевозили без автокресел.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. В сложных зимних условиях особенно важно предпринять все меры для обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей», – подчеркнула Миронова.

