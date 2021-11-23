В Казани автоинспекторы пришли на помощь дедушке, который упал и не мог подняться
Во время патрулирования улиц Казани старший лейтенант полиции Борис Сафаров, лейтенант полиции Николай Алексеев и младший лейтенант полиции Рамис Тимербаев получили информацию, что на одной из улиц города сбили пешехода.
Прибыв по указанному адресу, автоинспекторы увидели пожилого мужчину, который сидел на бордюре. Пенсионер пояснил, что пытался подняться на высокий поребрик, однако оступился, упал и не может сам встать.
Полицейские помогли мужчине подняться и довели его до дома.