В Казани автоинспекторы пришли на помощь дедушке, который упал и не мог подняться

Во время патрулирования улиц Казани старший лейтенант полиции Борис Сафаров, лейтенант полиции Николай Алексеев и младший лейтенант полиции Рамис Тимербаев получили информацию, что на одной из улиц города сбили пешехода.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Прибыв по указанному адресу, автоинспекторы увидели пожилого мужчину, который сидел на бордюре. Пенсионер пояснил, что пытался подняться на высокий поребрик, однако оступился, упал и не может сам встать.

Полицейские помогли мужчине подняться и довели его до дома.