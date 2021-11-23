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Происшествия
23 ноября 2021  11:37
Полина Шевчук

В Казани автоинспекторы пришли на помощь дедушке, который упал и не мог подняться

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Во время патрулирования улиц Казани старший лейтенант полиции Борис Сафаров, лейтенант полиции Николай Алексеев и младший лейтенант полиции Рамис Тимербаев получили информацию, что на одной из улиц города сбили пешехода.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Прибыв по указанному адресу, автоинспекторы увидели пожилого мужчину, который сидел на бордюре. Пенсионер пояснил, что пытался подняться на высокий поребрик, однако оступился, упал и не может сам встать.

Полицейские помогли мужчине подняться и довели его до дома.

 

#гибдд рт #помощь инспекторов на дороге
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