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В Казани автоинспекторы поздравили воспитанников дома ребенка с наступающим Новым годом
Сотрудники первого батальона казанского полка ДПС посетили Республиканский специализированный дом ребенка и поздравили его воспитанников с приближающимся Новым годом, подарив им подарки.
Визит прошел в праздничной атмосфере, с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети устроили для гостей новогодний концерт, исполнив песни и прочитав стихи. Поздравляя ребят и сотрудников учреждения, представители ГАИ подчеркнули, что Новый год всегда приносит тепло, радость и надежду на чудо. Они пожелали детям крепкого здоровья, успехов, хорошего настроения и энергии на весь следующий год.
Сотрудники Госавтоинспекции подарили детям сладости и телевизор Ultra HD Smart TV.
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