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Общество 19 декабря 2024 09:10

В Казани автоинспекторы поздравили воспитанников дома ребенка с наступающим Новым годом

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Сотрудники первого батальона казанского полка ДПС посетили Республиканский специализированный дом ребенка и поздравили его воспитанников с приближающимся Новым годом, подарив им подарки.

Визит прошел в праздничной атмосфере, с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети устроили для гостей новогодний концерт, исполнив песни и прочитав стихи. Поздравляя ребят и сотрудников учреждения, представители ГАИ подчеркнули, что Новый год всегда приносит тепло, радость и надежду на чудо. Они пожелали детям крепкого здоровья, успехов, хорошего настроения и энергии на весь следующий год.

Сотрудники Госавтоинспекции подарили детям сладости и телевизор Ultra HD Smart TV.

#госавтоинспекция
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