В Казани автоинспекторы поздравили водителей с Новым годом и напомнили о ПДД

За несколько дней до наступления самого долгожданного праздника, автоинспекторы вышли в очередной рейд на улицы Казани. На этот раз полицейские напоминали водителям, что 2023 год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций, а также о правилах безопасности на дороге.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД вручали водителям памятки о соблюдении правил дорожного движения, а также дарили световозвращающие элементы.

«Госавтоинспекция города Казани поздравляет всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом! Пусть этот года станет очередным шагом на пути к успеху, принесет с собой много новых достижений и побед, стабильность и процветание, радостные встречи и приятные сюрпризы, а безукоризненное соблюдение правил дорожного движения убережет вас от дорожно-транспортных происшествий», – напомнили в Госавтоинспекции Казани.