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В Казани автоинспекторы поздравили водителей, ни разу не нарушивших ПДД в уходящем году
Необычный рейд накануне Нового года провели сотрудники Госавтоинспекции Казани. Вместе с полицейским Дедом Морозом они поздравляли только тех водителей, которые в течение всего 2024 года не нарушали ПДД.
«Госавтоинспекция Казани сегодня проводит беспрецедентную акцию. Мы приняли решение посмотреть, кто в 2024 году ни разу не нарушил ПДД. Если мы такого водителя выявляем, то высказываем слова благодарности, поздравляем с наступающим Новым годом, говорим ему большое спасибо, желаем доброго пути, вручаем благодарственное письмо и желаем, чтобы в новом 2025 году он продолжал так же позитивно относиться к ПДД и соблюдать их», – отметил начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.
Для получения подарка от госавтоинспектора водитель должен соответствовать следующим критериям:
— Никогда ранее не лишался прав на управление транспортным средством;
— В 2024 году у него отсутствовали любые нарушения ПДД, включая те, что были зафиксированы камерами видеофиксации;
— На автомобиль оформлен действующий полис ОСАГО, а также имеется диагностическая карта о прохождении техосмотра.
Добросовестным водителям желали безопасного года и благополучия, а они, в свою очередь, сердечно благодарили сотрудников ДПС за этот неожиданный подарок и праздничную атмосферу.
Перед длительными новогодними праздниками автоинспекторы обратились к казанцам и гостям столицы РТ с просьбой о соблюдении ПДД.
«Пешеходы, будьте всегда бдительны и внимательны, переходите проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. Всем в Новом году желаю крепкого здоровья. Пожалуйста, исключайте факты нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения», – сообщил командир полка ДПС Казани подполковник полиции Дамир Мингазов.
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