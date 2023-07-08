В Казани автоинспекторы поздравили семейные пары с Днем любви и верности

В рамках проведения Дня семьи, любви и верности сотрудники Госавтоинспекции Казани организовали и провели акцию, поздравив участников дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В задачу акции входило не только поздравить Казанцев, но и привлечь внимание общественности к проблемам безопасности дорожного движения, важности соблюдения ПДД, а также заботе и взаимоуважению среди участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции по всему городу дарили цветы семейным парам, поздравляя при этом их с прекрасным праздником и конечно же, напоминали о важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы не просили предоставлять документы, а вместо этого дарили цветы, наклейки «Моя жизнь в Ваших руках» и говорили теплые, поздравительные слова.