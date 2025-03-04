В Казани автоинспекторы помогли женщине-водителю поменять колесо

Инспекторы ДПС помогли автоледи из Казани заменить лопнувшее колесо автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На улице Михаила Миля к автоинспекторам Зульфату Талгатову и Николаю Афонину обратилась за помощью женщина-водитель Chevrolet. Девушка сообщила, что пробила колесо. При себе у нее не было инструментов для устранения поломки.

Полицейские помогли заменить пробитое колесо авто на запасное. Автоледи поблагодарила автоинспекторов за помощь и продолжила путь.