news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 февраля 2024 09:24

В Казани автоинспекторы помогли вызволить из снежного плена грузовик с грузом для СВО

Скопировать ссылку

В Казани автоинспекторы помогли вытащить застрявший в снегу грузовик, который вез гуманитарный груз для участников СВО, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Машина MAN застряла на улице Гумера Баширова. Прибывшие на место автоинспекторы при помощи других участников дорожного движения оказали водителю содействие, после чего он продолжил путь.

#сотрудники Госавтоинспекции
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2