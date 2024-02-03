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В Казани автоинспекторы помогли вызволить из снежного плена грузовик с грузом для СВО
В Казани автоинспекторы помогли вытащить застрявший в снегу грузовик, который вез гуманитарный груз для участников СВО, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Машина MAN застряла на улице Гумера Баширова. Прибывшие на место автоинспекторы при помощи других участников дорожного движения оказали водителю содействие, после чего он продолжил путь.
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