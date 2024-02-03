В Казани автоинспекторы помогли вызволить из снежного плена грузовик с грузом для СВО

В Казани автоинспекторы помогли вытащить застрявший в снегу грузовик, который вез гуманитарный груз для участников СВО, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Машина MAN застряла на улице Гумера Баширова. Прибывшие на место автоинспекторы при помощи других участников дорожного движения оказали водителю содействие, после чего он продолжил путь.